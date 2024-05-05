ЦСКА выиграл у «Зенита» в первом матче полуфинальной серии

ЦСКА на выезде победил «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 82:67.

Самыми результативными игроками встречи стали Амат М`Бай и Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) — по 18 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Второй матч состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 67:82 (21:24, 14:15, 14:17, 18:26)

З: Хантер, Карасев (по 14), Морган (13)

Ц: Жан-Шарль, М`Бай (по 18), Астапкович (10)

5 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Счет в серии: 0-1