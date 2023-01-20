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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:39

ЦСКА победил «Зенит» и без поражений завершил первую часть сезона Единой лиги ВТБ

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 100:80.

Самым результативным игроком матча стал игрок ЦСКА Каспер Уэир — 27 очков. Защитник красно-синих Алексей Швед набрал 24 очка и сделал 16 передач.

В составе «Зенита» защитник Тома Эртель сделал 10 передач и набрал 17 очков. Самым результативным игроком команды с 20 очками стал Калеб Хоумсли.

Московский клуб без поражений завершил первую часть сезона, выиграв все 22 матча.

«Зенит» остался на третьем месте, выиграв 16 матчей и потерпев 6 поражений.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 100:80 (23:24, 20:19, 33:25, 24:12)

20 января. Москва. «Мегаспорт».

БК Зенит
БК ЦСКА
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