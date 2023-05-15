ЦСКА обыграл «Зенит» и завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 82:79. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком «Зенита» стал Адриен Морман, набравший 17 очков. У ЦСКА отличился Даллас Мур — 15 очков.

Армейцы выиграли серию со счетом 4-1 и впервые в истории завоевали бронзовые медали.

В финальной серии играют УНИКС и «Локомотив-Кубань». Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу казанского клуба.

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Единая лига ВТБ

Матч за 3-е место

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 82:79 (21:11, 22:25, 14:22, 25:21)

15 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 4-1