ЦСКА победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 18:50
ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своем паркете «Зенит» со счетом 83:77.
Самым результативным на паркете стал атакующий защитник петербуржцев Дуэйн Бэйкон, набравший 19 очков. У армейцев разыгрывающий защитник Мело Тримбл набрал 17 очков.
ЦСКА с 5 победами в шести матчах занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» с 5 победами в семи играх — на третьей строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 83:77 (22:14, 24:27, 21:19, 16:17)
13 октября. Москва. «Мегаспорт».