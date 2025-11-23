Видео
Сегодня, 18:24

ЦСКА победил «Зенит» в Москве, армейцы уступали «-16»

Руслан Минаев

ЦСКА дома обыграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:88.

У армейцев самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 25 очков. У Мело Тримбла — 18 очков. У сине-бело-голубых больше всех очков набрал Георгий Жбанов — 21.

В начале второй четверти хозяева уступали в счете «-16».

ЦСКА одержал 10-ю победу в 12 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Зенит» потерпел 5-е поражение в 12 играх и расположился на 4-й строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18)

23 ноября. Москва. «Мегаспорт».

11

  • Saiga-спринтер

    Всё таки прилепил апликацию. И все испортил.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Во второй половине тебя, придурь - херачили.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Без "наклеек" и текст виден, даже без заглавных букв.

    23.11.2025

  • Axel Pervolainen

    Что во второй половине случилось? Хуярили ЦСКА поначалу а потом что?

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Хороший баскетбол от команд. ЦСКА молодцы, что смогли поменять ситуацию в матче, и по ходу игры улучшали свои действия. Зенит играл хорошо и это только подчеркивает игровой уровень армейцев. Каспер сделал своё дело и Тримбл с Кливлендом хорошо помогли команде. У питерцев отличный игрок появился Шиманич, видно, что мастер незаурядный. А Жбанов из российских баскетболистов сейчас лучший в чемпионате лиги ВТБ.

    23.11.2025

  • Archon

    ЦСКА абсолюютно похфингу,кого валить..))) А мелкие уступки в 1-2 очка = просто ЛЕНЬ медведя,отмахивающегося от мух))

    23.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Поздравляю с Победой.А вот таких ,фор" лучше избегать. Конечно в игре всякое случается,но не всегда получается выигрывать Но МОЛОДЦЫ вернулись в игру и ПОБЕДИЛИ Хоть и нервы болельщикам-потрепали хорошоП/С пришлите пож бочку корвалола на будущие игры:blush:

    23.11.2025

  • aug081266

    Всех армейцев с победой!...

    23.11.2025

  • Док

    Не скажу за великую игру ЦСКА, а потому отдав такой матч после феноменальной первой четверти - Зенит должен винить только себя. А так хозяева медленно, но верно сокращали разрыв, а в последней четверти из питерцев просто выпустили воздух. Жаль. Реально жаль...:unamused:

    23.11.2025

  • Listerman

    ЦСКА-поздравляем --одели зазнаек на кукан

    23.11.2025

  • Listerman

    Ухов как балласт и дерьмо

    23.11.2025

    Баскетбол
    БК Зенит
    ФК ЦСКА (Москва)
