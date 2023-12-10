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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:54

ЦСКА прервал 7-матчевую победную серию «Зенита»

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ЦСКА обыграл «Зенит» (104:89 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали шестую победу подряд и прервали 7-матчевую победную серию питерцев. ЦСКА выиграл овертайм со счетом 22:7.

В четвертой четверти серьезную травму получил баскетболист «Зенита» Сергей Карасев, которого после неудачного падения увезли с паркета на носилках.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 104:89 ОТ (26:21, 20:23, 21:20, 15:18, 22:7)

Ц: Уэйр (28), Астапкович (20 + 10 подборов), Джекири (14), М'Бай (12), Тримбл (11).

З: Фрэйзер (21), Эртель (18), Хантер (17), Дублевич (11 + 12 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
БК Зенит
БК ЦСКА
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Баскетболиста «Зенита» Карасева увезли на носилках после падения в матче с ЦСКА