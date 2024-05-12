«Зенит» победил ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ — 91:73.

Самым результативным игроком матча стали форвард гостей Винс Хантер и его одноклубник Трент Фрэйзер, набравшие по 21 очку.

«Зенит» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет 15 мая в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:91 (15:23, 23:27, 18:24, 17:17)

12 мая. Москва. «Мегаспорт».

Ц: Тримбл (11), Ливио (11), Ухов (10)

З: Хантер (21), Фрэйзер (21), Эртель (19)

Счет в серии: 2-2