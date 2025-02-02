Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:10

ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в регулярном сезона Единой лиги ВТБ 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мело Тримбл, игрок БК ЦСКА.
Фото БК ЦСКА
Telegram Дзен

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ в воскресенье, 2 февраля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — «Зенит» можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

Армейцы в 28 играх набрали 52 очка и возглавляют лигу. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на третьей строчке чемпионата России (у клуба — 51 очко в 28 матчах).

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Читайте также
«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
Минобороны РФ сообщило о нанесении ВСУ ракетного удара по интернату в Судже
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя