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Сегодня, 12:30

ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги ВТБ 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матч «Зенит» — ЦСКА.
Фото БК ЦСКА (М. Сербин)
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ЦСКА сыграет с «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в пятницу, 10 мая. Игра состоится в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу плей-офф бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — «Зенит» можно на официальном сайте Единой лиги ВТБ. Следить за матчем можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko Спорт по платной подписке.

Расписание матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ читайте в нашем материале.

Счет в серии 1-1.

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БК ЦСКА
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