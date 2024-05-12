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Сегодня, 14:30

ЦСКА — «Зенит»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ливио Жан-Шарль, игрок БК ЦСКА.
Фото БК ЦСКА (М. Сербин)
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ЦСКА встретится с «Зенитом» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляцию встречи плей-офф Единой лиги ВТБ в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за противостоянием ЦСКА — «Зенит» можно на сайте Единой лиги ВТБ. Смотреть матч можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Армейцы ведут в серии до четырех побед — 2-1.

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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