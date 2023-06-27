Данила Чикарев продлил контракт с «Самарой» на два года

Форвард Данила Чикарев подписал новый контракт с «Самарой».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два сезона.

Чикарев — воспитанник «Самары». Он прошел в клубе все этапы подготовки, был лидером юношеской и молодежной команд, с 17 лет выступал за главную команду.

Сезон-2021/2022 Чикарев провел в составе ЦСКА-2, но летом 2022 вернулся в Самару и помог команде дебютировать в Единой лиге ВТБ.

Последние три месяца форвард выступает за самарскую команду по баскетболу 3х3. Он помог ей выиграть два тандема и стать победителем регулярного чемпионата и сейчас готовится сыграть на финале чемпионата России.