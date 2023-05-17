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Единая лига ВТБ

17 мая, 18:05

Димитриевич объяснил за счет чего УНИКС выиграл Единую лигу ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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MVP плей-офф Единой лиги ВТБ Ненад Димитриевич в интервью «СЭ» рассказал о сильной командной химии УНИКСа.

— «Локо» чем-то удивил вас в финальной серии. Все-таки они забрали первую игру, были очень близки к тому, чтобы выиграть и второй матч в Казани.

— Не сказал бы, что они нас удивили. Мы понимали, чего ждать, понимали, что нам придется решать тяжелую задачу. В полуфинале «Локо» прошел ЦСКА — победителя регулярки. Фаворита сезона. С московским клубом они показали великолепный баскетбол, несколько раз возвращались в игру из тяжелейших ситуаций. С нами они тоже совершили несколько впечатляющих камбэков, отыгрывая по 20 очков. Могу только похвалить их.

— Ваша команда усилилась перед плей-офф. В частности, из «Самары» перешел Маркос Найт. Его появление в команде очень помогло УНИКСу, учитывая, что вы буксовали во второй части регулярки?

— Могу сказать, что Маркос многое нам дал. Его опыт, хладнокровие, умение руководить игрой стало очень важной составляющей победы. Но мне кажется, что титул выиграл не я, Маркос, Винс [Хантер] или Джален [Рейнольдс], а все игроки УНИКСа. У нас был отличный коллектив. Убери из него кого-то одного, и, возможно, мы бы сейчас не говорили об исторической победе УНИКСа. Спасибо нашему руководству, что собрало такой коллектив, предоставив нам великолепные условия.

УНИКС впервые в истории выиграл Единую лигу. Ранее команда четыре раза уступала в финальной серии.

Полностью интервью Дмитриевича «СЭ» читайте здесь

БК УНИКС
Ненад Димитриевич
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