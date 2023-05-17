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Единая лига ВТБ

17 мая, 17:50

Димитриевич отметил важную роль Перасовича в своем прогрессе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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MVP плей-офф Единой лиги ВТБ Ненад Димитриевич в интервью «СЭ» назвал сезон-2022/23 лучшим в своей карьере. В пятом матче финальной серии разыгрывающий УНИКСа набрал 34 очка.

— Ваш перформанс в пятой игре с «Локо» — это что-то невероятное для европейского баскетбола. Согласны?
— Честно, не мыслю такими категориями. У меня пошел бросок, партнеры доверяли мне мяч, и я не подводил. Просто делал то, что получалось. Конечно, приятно побить карьерный рекорд, но самое главное — чемпионство. Знаю, что в Казани его ждали очень и очень долго.
Атмосфера на пятом матче была невероятной. Мы не могли проиграть с такой поддержкой, хотя «Локо» дал нам бой. У них классная команда. Они доставили нам много проблем в силовом баскетболе, бились до конца в каждой из пяти игр. Но мы оказались чуточку сильнее. Выиграли три важные концовки. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Без них я бы не получил приз MVP. Ну и особая благодарность болельщикам. Без них бы тоже ничего не получилось.

— Это лучший сезон в твоей карьере?

— Безусловно. Великолепный год для меня и моей семьи в Казани.

— Велимир Перасович многое тебе дал?

— Под руководством Велимира я значительно прибавил, еще больше поверил в себя. Могу лишь констатировать, что принял правильное решение летом, когда согласился перейти в УНИКС. Тут я выиграл титул, нашел новых друзей, болельщики очень здорово меня поддерживали.

Полностью интервью Дмитриевича «СЭ» читайте здесь

БК УНИКС
Ненад Димитриевич
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