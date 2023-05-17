Димитриевич: «Без партнеров и тренеров я бы не получил приз MVP»

Разыгрывающий защитник УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубанью» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Он был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Атмосфера на пятом матче была топ. Мы не могли проиграть с такой поддержкой, хотя «Локо» дал нам бой. У них классная команда. Они доставили нам много проблем в силовом баскетболе, бились до конца в каждой из пяти игр. Но мы оказались чуточку сильнее. Спасибо партнерам и тренерам за доверие. Без них я бы не получил приз MVP. Великолепный год для меня и моей семьи в Казани», — цитируют «Известия» Димитриевича.

В пятом матче финальной серии защитник обновил личный рекорд результативности в карьере, набрал 34 очка.