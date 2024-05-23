Димитриевич: «Впереди ЦСКА, который особенно в плей-офф играет просто великолепно»

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал победу в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (92:87).

«Это была тяжелая серия, сложный соперник, но мы оказались сильнее и второй год подряд будем в финале. Впереди ЦСКА, который особенно в плей-офф играет просто великолепно. Это будет тяжелое испытание для нас», — приводит слова Димитриевича ТАСС.

УНИКС выиграл серию со счетом 4-3. Казанский клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где сыграет против ЦСКА.

В серии за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом».