Дмитрий Чернышенко заявил, что Матч звезд Единой лиги ВТБ-2023 прошел на высшем уровне

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подвел итоги Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

«Отличный Матч звезд получился. Это был просто высший уровень», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоялся 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене». Победителем турнира стала команда «Старой школы», которая обыграла команду «Новой школы» со счетом 148:140.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй был проведен в Санкт-Петербурге. С 2019 года встречи проходили в Москве.