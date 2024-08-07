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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:46

Дуэйн Бэйкон станет игроком «Зенита»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Дуэйн Бэйкон.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», «Зенит» договорился о подписании контракта с американским защитником Дуэйном Бэйконом (28 лет, 198 см).

Экс-лидер «Монако» и «Панатинаикоса» станет последним шестым легионером в ростере сине-бело-голубых.

Прошедший сезон Бэйкон провел в чемпионате Китая, выступая за «Шанхай Шаркс», в среднем набирая 22,9 очка (седьмой результат чемпионата), 5,0 подборов и 2,7 передачи. Дуэйн может стать главной звездой Единой лиги ВТБ.

Американец вошел во вторую символическую пятерку чемпионата Греции-2022/23 и был одним из лучших снайперов Евролиги-2022/23 (16,6 очка в среднем за игру). До переезда в Европу Бэйкон провел четыре полноценных сезона в НБА, отыграв 277 матчей за «Шарлотт» и «Орландо». Особенно классным получился сезон-2020/21 в составе «Мэйджик», где Дуэйн набирал 10,1 очка и 3,1 подбора.

Баскетбол
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