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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:21

Джермейн Лав примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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Защитник «Нижнего Новгорода» Джермейн Лав заменит в команде «Старой школы» лидера ЦСКА Алексея Шведа, который не сможет принять участия в Матче звезд-2023.

Швед получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (104:112).

Лав входит в топ-15 самых результативных игроков сезона (13,5 очка в среднем за матч) и лидирует в нижегородской команде по этому показателю.

Матч звезд Единой лиги состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Новая школа» против «Старой школы».

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