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Сегодня, 17:04

Джонни О'Брайант близок к переходу в «Уралмаш»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Джонни О`Брайант.
Фото БК Локомотив-Кубань
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По информации «СЭ», клуб из Екатеринбурга нашел замену травмированному Октаувису Эллису в лице 36-го номера драфта НБА-2014 Джонни О'Брайанта. Стороны близки к соглашению. Если никаких проблем не возникнет, то 31-летний американец станет шестым легионером в команде.

Российским болельщикам экс-центровой «Милуоки» и «Шарлотт» (147 матчей в НБА) известен по выступлениям за «Локомотив-Кубань». О'Брайант провел отличный сезон-2019/20 (16,5 очка, 5,7 подбора и 2,7 передачи в Лиге ВТБ), получив приглашение в «Црвену Звезду». Правда, в Белграде американец задержался всего на полсезона, а за последние четыре года сменил семь клубов.

В сезоне-2023/24 О'Брайант выступал за японский клуб «Ибараки Роботс», в среднем набирая 15 очков, 7,1 подбор и 2 передачи в местной B1 League. Также Джонни успел сыграть шесть матчей в чемпионате Пуэрто-Рико.

 
Джонни О'Брайант.Благословлен Джорданом, владеет аниме-студией и крушит соперников

 

БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш

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