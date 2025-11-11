Видео
11 ноября, 20:22

Джонсон вернулся в «Локомотив-Кубань»

Алина Савинова

«Локомотив-Кубань» объявил о возвращении в команду американского легкого форварда Би Джея Джонсона.

Срок соглашения с 29-летним баскетболистом не уточняется.

«Контракт с Би Джеем уже подписан, ждем его скорейшего прилета в Россию. В Москве ему предстоит пройти углубленное обследование, потом в Краснодаре — нашу медкомиссию. И если результаты будут такие, на которые мы рассчитываем, контракт вступит в силу», — заявил вице-президент клуба Алексей Пегушин.

Джонсон выступал за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2024/25. В 23 матчах Единой лиги ВТБ его средняя результативность составила 12,5 очка, 3,8 подбора, 1,0 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота. Ранее Джонсон также играл за «Парму».

Источник: https://lokobasket.com/news/334390/
