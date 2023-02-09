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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:12

Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку тура

Мария Гусева
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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам матчей 6-8 февраля.

Малик Ньюмэн обновил личный рекорд результативности, набрав 27 очков в победном матче «Автодора» против «Енисея» (86:82), а также сделал 6 подборов и 5 передач.

Евгений Бабурин стал одним из героев «Нижнего Новгорода» в игре с «Локомотивом-Кубань» (82:80): 18 очков, 5 передач, 4 подбора и 3 перехвата.

Малик Диме из «Пармы» обновил рекорд Единой лиги ВТБ по блок-шотам — 8 в матче против «Минска» (82:67). Также на счету центрового 6 очков и 9 подборов.

Сергей Карасев и Трент Фрэйзер помогли «Зениту» нанести ЦСКА первое поражение в сезоне (90:86). Российский форвард отметился 11 очками и 4 подборами, а у дебютировавшего за питерский клуб защитника 15 очков и 3 передачи.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/simvolicheskaya-pyaterka-tura-20/
БК Автодор
БК Зенит
БК Минск
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
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