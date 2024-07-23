Единая лига ВТБ опубликовала календарь на сезон-2024/25

Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2024/25, сообщается на официальном сайте лиги.

Регулярный сезон стартует 21 сентября 2024 года и завершится 13 апреля 2025 года. Полностью календарь доступен в специальном разделе на сайте лиги.

В новом розыгрыше Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд: «Автодор», «Астана», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Пари НН», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

Действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является ЦСКА. В сезоне-2023/24 армейцы в финале плей-офф обыграли УНИКС (4-1 в серии).