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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:05

Единая лига ВТБ: ошибки судей не повлияли на результат матча ЦСКА — «Локомотив»

Единая лига ВТБ временно отстранила судей матча ЦСКА — «Локомотив»
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Единая лига ВТБ проанализировала судейство на матче ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (104:106) и оценивает его как квалифицированное, информирует официальный сайт турнира.

При этом в последние две минуты основного времени игры судьи совершили четыре ошибки в отношении обеих команд, которые не повлияли на итоговый результат матча, который состоялся в воскресенье, 19 января.

Андреас Пистиолис (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo; 19&nbsp;января. ЦСКА и «Локо» выдали матч-триллер. Ярость Пистиолиса и отказ прийти на пресс-конференцию

Лига предоставила судьям детальный отчет по их работе на данной игре, указав на ошибки. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах чемпионата Единой лиги ВТБ.

По информации «СЭ», у ЦСКА были вопросы по спорному эпизоду за девять секунд до конца встречи, когда краснодарцы выносили мяч из-за лицевой. По его итогам защитник красно-синих Каспер Уэйр получил неспортивный фол, а главный тренер армейцев Андреас Пистиолис — второй технический фол и был удален.

Источник: vtb-league.com
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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