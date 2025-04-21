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Сегодня, 15:00

Единая лига ВТБ, плей-офф: пары 1/4 финала и даты матчей

Матчи четвертьфинала Единой лиги ВТБ стартуют 22 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дуэйн Бэйкон, игрок БК «Зенит».
Фото БК «Зенит»
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22 апреля стартуют матчи четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Серии 1/4 финала проходят до трех побед. «СЭ» публикует расписание 1/4 финала плей-офф. Время начала — московское.

«Зенит» — «Парма»

1-й матч: 22 апреля, вторник. 19.30. Санкт-Петербург

2-й матч: 24 апреля, четверг. 19.30. Санкт-Петербург

3-й матч: 27 апреля, воскресенье. 17.00. Пермь

4-й матч (если потребуется): 29 апреля, вторник. 17.00. Пермь

5-й матч (если потребуется): 2 мая, пятница. 16.00. Санкт-Петербург

ЦСКА — «Пари НН»

1-й матч: 23 апреля, среда. 19.30. Москва

2-й матч: 25 апреля, пятница. 19.30. Москва

3-й матч: 28 апреля, понедельник. 20.00. Нижний Новгород

4-й матч (если потребуется): 30 апреля, среда. 20.00. Нижний Новгород

5-й матч (если потребуется): 3 мая, суббота. 14.00. Москва

УНИКС — «Автодор»

1-й матч: 23 апреля, среда. 19.00. Казань

2-й матч: 25 апреля, пятница. 19.00. Казань

3-й матч: 28 апреля, понедельник. 18.00. Саратов

4-й матч (если потребуется): 30 апреля, среда. 18.00. Саратов

5-й матч (если потребуется): 3 мая, суббота. 16.00. Казань

«Локомотив» — «Уралмаш»

1-й матч: 22 апреля, вторник. 20.00. Краснодар

2-й матч: 24 апреля, четверг. 20.00. Краснодар

3-й матч: 27 апреля, воскресенье. 14.00. Екатеринбург

4-й матч (если потребуется): 29 апреля, вторник. 17.30. Екатеринбург

5-й матч (если потребуется): 2 мая, пятница. 14.00. Краснодар

Баскетбол
БК Автодор
БК Зенит
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
БК ЦСКА
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