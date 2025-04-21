Единая лига ВТБ, плей-офф: пары 1/4 финала и даты матчей

Сегодня, 15:00
22 апреля стартуют матчи четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Серии 1/4 финала проходят до трех побед. «СЭ» публикует расписание 1/4 финала плей-офф. Время начала — московское.
1-й матч: 22 апреля, вторник. 19.30. Санкт-Петербург
2-й матч: 24 апреля, четверг. 19.30. Санкт-Петербург
3-й матч: 27 апреля, воскресенье. 17.00. Пермь
4-й матч (если потребуется): 29 апреля, вторник. 17.00. Пермь
5-й матч (если потребуется): 2 мая, пятница. 16.00. Санкт-Петербург
1-й матч: 23 апреля, среда. 19.30. Москва
2-й матч: 25 апреля, пятница. 19.30. Москва
3-й матч: 28 апреля, понедельник. 20.00. Нижний Новгород
4-й матч (если потребуется): 30 апреля, среда. 20.00. Нижний Новгород
5-й матч (если потребуется): 3 мая, суббота. 14.00. Москва
1-й матч: 23 апреля, среда. 19.00. Казань
2-й матч: 25 апреля, пятница. 19.00. Казань
3-й матч: 28 апреля, понедельник. 18.00. Саратов
4-й матч (если потребуется): 30 апреля, среда. 18.00. Саратов
5-й матч (если потребуется): 3 мая, суббота. 16.00. Казань
1-й матч: 22 апреля, вторник. 20.00. Краснодар
2-й матч: 24 апреля, четверг. 20.00. Краснодар
3-й матч: 27 апреля, воскресенье. 14.00. Екатеринбург
4-й матч (если потребуется): 29 апреля, вторник. 17.30. Екатеринбург
5-й матч (если потребуется): 2 мая, пятница. 14.00. Краснодар