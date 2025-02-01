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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:14

Единая лига ВТБ получила рекордную выручку от продажи билетов на Матч звезд 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что выручка с продажи билетов на Матч звезд 2025 года стала рекордной для лиги и составила 20 миллионов рублей.

Матч звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Рады сообщить о самом раннем солд-ауте в истории лиги за две недели до Матча звезд. Общая выручка составила 20 млн рублей — показатель по прибыли также стал рекордным для лиги. Это доказывает, что Матч звезд уже зарекомендовал себя как топовое событие не только в спортивной, но и в развлекательной индустрии», — приводит слова Корстин ТАСС.

Источник: ТАСС
Илона Корстин
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