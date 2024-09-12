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Сегодня, 11:05

Единая Лига ВТБ представила книгу «История чемпионатов СССР по баскетболу»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Сергей Кущенко и Илона Корстин.
Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ
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Единая Лига ВТБ закончила масштабный исторический проект: «К 100-летию чемпионатов страны по баскетболу». Во время Суперкубка состоялась презентация книги «История чемпионатов СССР по баскетболу» (1923-1992). Издание выходит в двух томах: первый — мужские чемпионаты, второй — женские (на данный момент работа над томом продолжается).

Как отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, уникальность этой книги в том, что общедоступных сведений по этому периоду было крайне мало и Лига совместно с историками, архивистами и журналистами восстанавливала и систематизировала большой объем данных за 100 лет советского баскетбола.

«В книге они представлены в таблицах в упорядоченном виде, где есть результаты абсолютно всех матчей, все чемпионы и рекорды тех лет. Но это не просто справочник — книга написана в публицистическом стиле простым и доступным языком. Историями делились прославленные ветераны, легенды нашего баскетбола», — сказала Корстин.

По ее словам, задача проекта — популяризация истории советского клубного мужского баскетбола.

«Как от меня сказано в предисловии — «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Эта известная фраза отлично подходит и к нашей любимой игре — баскетболу, который развивается циклично. Воссоздать всю историю советского баскетбола нам удалось благодаря талантливой команде историков, архивистов и журналистов, которые любят и знают свое дело. Отдельная благодарность Роману Фридману — историку и архивисту, который отвечал за подготовку таблиц. И конечно главному вдохновителю проекта Сергею Борисовичу Иванову», — отметила Корстин.

Авторов проекта поблагодарил и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

«В книге есть много историй, которые неизвестны даже преданным любителям баскетбола, — отметил президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Признаюсь, что сам когда знакомился с материалами, узнал какие-то новые для себя вещи. Поэтому очень высоко ценю этот кропотливый труд и благодарю авторов проекта».

Баскетбол
Илона Корстин
Сергей Кущенко

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