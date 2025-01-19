Единая лига ВТБ рассмотрит судейство в концовке матча ЦСКА — «Локомотив»

В Единой лиге ВТБ отреагировали на события в концовке матча ЦСКА — «Локомотив» (104:106).

«Единая лига внимательно пересмотрит последние две минуты матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» на предмет судейских решений», — подчеркнули «СЭ» в пресс-службе турнира.

После спорного эпизода в концовке встречи главный тренер армейцев Андреас Пистиолис получил второй технический фол и был удален. При преимуществе «Локо» в 2 очка игрок краснодарцев Владислав Емченко выносил мяч из-за лицевой и судьи решили наказать неспортивным фолом форварда хозяев Никиту Курбанова.

По информации «СЭ», у ЦСКА есть вопросы относительно действий Дмитрия Узинского в этом эпизоде. Армейцы считают, что форвард совершил фол в нападении в отношении Каспера Уэйра, но судьи не заметили этот момент.

Единая лига ВТБ рассмотрит судейство в концовке матча ЦСКА — «Локомотив»