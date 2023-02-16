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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:32

Единая лига ВТБ составила символическую пятерку тура

Мария Гусева
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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала символическую пятерку игроков по итогам матчей 10-15 февраля.

Максим Салаш провел свой лучший матч в Единой Лиге, набрав 25 очков и 13 подборов, и помог «Нижнему Новгороду» обыграть «Зенит» на своей площадке (79:70)

Дабл-дабл Джеймса Томпсона из 17 очков и 12 подборов привел «Енисей» к победе над «Пармой» (81:76).

Девон Акун-Перселл стал самым эффективным в победном матче «Локомотива-Кубань» против МБА (89:60) — 18 очков, 5 подборов и 4 передачи.

УНИКС обыграл ЦСКА на своем паркете (112:104 ОТ), а в роли лидеров казанской команды выступили Дэрил Мэйкон — 21 очко, 7 передач, 4 подбора — и Луи Лабери — 17 очков, 11 подборов.

Источник: Единая лига ВТБ
БК Енисей
БК Зенит
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
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