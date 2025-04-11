Единая лига ВТБ утвердила даты матчей плей-офф и плей-ин

11 апреля, 08:49
Единая лига ВТБ утвердила даты матчей плей-ин и плей-офф сезона-2024/25.
Встречи плей-ин пройдут 16 и 19 апреля. В первый день «Парма» встретится с «Нижним Новгородом», а МБА-МАИ сыграет с «Енисеем».
Во второй день команда, проигравшая в маче «Парма» — «Нижний Новгород» сыграет с командой, победившей в игре МБА-МАИ — «Енисей»
Даты матчей плей-офф
Четвертьфиналы (22 апреля — 3 мая): серия игр до трех побед по схеме 2+2+1.
Полуфиналы (5-23 мая): серия игр до четырех побед по схеме 2+2+1+1+1.
Серия за 3-е место (26 мая — 5 июня): серия игр до трех побед по схеме 2+2+1.
Финальная серия (27 мая — 12 июня): серия игр до четырех побед по схеме 2+2+1+1+1.
На данный момент уже определены две четвертьфинальные пары: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», УНИКС — «Автодор».
Ранее «Зенит» во второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, выиграв 38 из 43 игр в этом сезоне.