Единая лига ВТБ утвердила даты матчей плей-офф и плей-ин

Единая лига ВТБ утвердила даты матчей плей-ин и плей-офф сезона-2024/25.

Встречи плей-ин пройдут 16 и 19 апреля. В первый день «Парма» встретится с «Нижним Новгородом», а МБА-МАИ сыграет с «Енисеем».

Во второй день команда, проигравшая в маче «Парма» — «Нижний Новгород» сыграет с командой, победившей в игре МБА-МАИ — «Енисей»

Даты матчей плей-офф

Четвертьфиналы (22 апреля — 3 мая): серия игр до трех побед по схеме 2+2+1.

Полуфиналы (5-23 мая): серия игр до четырех побед по схеме 2+2+1+1+1.

Серия за 3-е место (26 мая — 5 июня): серия игр до трех побед по схеме 2+2+1.

Финальная серия (27 мая — 12 июня): серия игр до четырех побед по схеме 2+2+1+1+1.

На данный момент уже определены две четвертьфинальные пары: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», УНИКС — «Автодор».

Ранее «Зенит» во второй раз в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, выиграв 38 из 43 игр в этом сезоне.