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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:38

Единая лига ВТБ утвердила регламент на сезон-2023/24

Иван Торопцев
Корреспондент
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В среду, 24 мая, состоялся совет Единой лиги ВТБ, на котором был утвержден регламент турнира на сезон-2023/24.

В заседании приняли участие руководство лиги, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран.

В следующем сезоне в Единой лиге ВТБ примут участие 14 команд — в турнире появятся два новых клуба: «Руна» и «Уралмаш». Регулярный чемпионат будет разделен на два этапа. На первом этапе 14 команд сыграют два круга, после которых поделятся на две группы: группа «А» (команды, занявшие 1-6-е места) и группа «Б» (команды, занявшие 7-14-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

Команды из группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа примут участие в новом для лиги этапе турнира — плей-ин за два оставшихся места в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата и плей-ин будут определены 8 лучших команд лиги, которые выступят в плей-офф. Четвертьфинальные серии на вылет пройдут до 3 побед, полуфинальные и финальная — до 4 побед, серия за третье место — до 3 побед.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/sovet-ligi-2023-dva-novyh-kluba-regulyarnyj-chempionat-v-2-etapa-i-plej-in/
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