Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным погибших во время трагедии в «Крокус Сити Холле»

Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Информация о матчах Единой Лиги ВТБ и Единой молодежной Лиги ВТБ будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.