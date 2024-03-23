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Единая лига ВТБ

23 марта, 06:27

Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным погибших во время трагедии в «Крокус Сити Холле»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Информация о матчах Единой Лиги ВТБ и Единой молодежной Лиги ВТБ будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»
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