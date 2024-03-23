Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным погибших во время трагедии в «Крокус Сити Холле»

23 марта, 06:27
Единая лига ВТБ выразила соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».
«Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Информация о матчах Единой Лиги ВТБ и Единой молодежной Лиги ВТБ будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек, более 100 пострадали.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.