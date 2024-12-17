Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи со смертью Яниса Тиммы

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Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи со смертью латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
С 2015 по 2021 год бывший муж певицы Анны Седоковой выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.
«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Яниса Тиммы», — говорится в сообщении.
О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.
СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой.