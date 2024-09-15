Единая лига ВТБ заработала 10 миллионов рублей на продаже билетов на Суперкубок

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» рассказала, что довольна посещаемостью Суперкубка-2024.

— Довольны посещаемостью, учитывая, что большая часть турнира прошла в будни?

— Достаточно сложно продать билеты на такое количество игр. Все-таки Суперкубок растянулся на четыре игровых дня, за которые было проведено 9 матчей. Гораздо проще реализовать билеты на конкретную встречу. Говорю это на основе нашего опыта Матча звезд, когда у нас всегда получалось сделать солдаут. Тем не менее в этот раз увеличили наши показатели по посещаемости по сравнению с прошлым годом (лига впервые самостоятельно занималась билетной программой Суперкубка — Прим «СЭ».). И нам удалось заработать. Это не супервысокие показатели, но вполне неплохие.

— Какая цифра, если не секрет?

— На билетах мы заработали порядка 10 миллионов рублей.

Помимо российских клубов участие в Суперкубке приняли белградская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».