Экс-форвард «Автодора» Кулешов подписал контракт с «Хапоэлем» из Иерусалима

Российский нападающий Егор Кулешов стал игроком иерусалимского «Хапоэля».

Игрок подписал контракт на 3 месяца с опцией продления до конца сезона.

Нынешний сезон Кулешов начинал в саратовском «Автодоре», за который успел провести 14 матчей в Единой лиге ВТБ. В среднем форвард проводил на паркете по 12 минут (4,1 очка, 1,9 подбора и 0,5 передачи за игру).

Кулешов является уроженцем Волгограда, но в раннем детстве переехал с семьей в Израиль и получил паспорт этого государства. Тем не менее, спортивное гражданство баскетболиста — российское.