Экс-игрок «Химок» и УНИКСа Кит Лэнгфорд объявил о завершении карьеры

Атакующий защитник Кит Лэнгфорд объявил о завершении профессиональной карьеры.

«В мае 2022 года мне сделали операцию по поводу тендинопатии ахиллова сухожилия, с которой в течение предыдущих 10 месяцев я пытался бороться консервативными методами.

Далее последовали чрезвычайно непростые времена, я был поглощен отрицанием, гневом, депрессией и внутренними разногласиями.

Я эгоистично отрицал неизбежное. И вот пришло принятие. Сейчас я объявляю о завершении карьеры. И могу сказать, что отдал баскетболу всего себя», — написал 39-летний баскетболист в Twitter.

Лэнгфорд за свою карьеру выступал за «Виртус», «Маккаби» Тель-Авив, «Олимпию» Милан, «Панатинаикос» и другие клубы. В России баскетболист играл в составе «Химок» (2009-2011) и УНИКСа (2014-2017).

В 2016 году он становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ. А в 2019-м был введен в Зал славы лиги.