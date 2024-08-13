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Сегодня, 14:10

Экс-тренер «Локомотива-Кубань» назвал несправедливой ситуацию с закрытым аэропортом в Краснодаре

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер сборной Словении по баскетболу Александер Секулич в интервью «СЭ» высказался об отсутствии авиасообщения в Краснодаре из-за закрытого аэропорта.

— Фактор закрытого аэропорта в Краснодаре сильно сказывался на команде?

— Обычно говорят только о победах и поражениях, но последние два года «Локомотив» был не в самой простой ситуации, если говорить о времени в дороге. Скажу прямо: мы попали в несправедливую ситуацию. Пять-шесть часов на автобусе, пять на самолете, чтобы добраться на игру, пока остальные восстанавливались или тренировались. Это иногда сказывалось на усталости, а соответственно, и на результатах команды.

Это не отговорка, просто нужно понимать, что для двухметровых баскетболистов пять часов в автобусе не самое комфортное времяпрепровождения. Это, безусловно, влияет на них. Но нам здорово помогали: от руководства клуба до простых болельщиков. Они пытались обеспечить нам лучшие условия передвижения. Хотя было сложно.

Александер Секулич. «Не до конца уверен, почему «Локо» расторг со мной контракт». Интервью Александера Секулича

В сезоне-2023/24 «Локо» занял четвертое место в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2022/33 краснодарцы впервые за десять лет играли в финале плей-офф, уступив в решающей серии УНИКСу (1-4).

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Александер Секулич
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