Экс-защитник «Пармы» Си Джей Брайс стал игроком «Енисея»

«Енисей» объявил о подписании контракта с бывшим защитником «Пармы» Си Джеем Брайсом.

«В прошлом сезоне Брайс доказал, что он может не только искусно поражать кольцо, но и создавать выигрышные ситуации для своих партнеров. Я ожидаю, что в «Енисее» он проявит свои лидерские качества и поможет одержать победу во многих матчах», — приводит официальный сайт красноярцев слова главного тренера команды Йовицы Арсича.

В минувшем сезоне 27-летний американец выступал за пермскую «Парму». Он провел 27 матчей в Единой лиге ВТБ со средней статистикой 13,9 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,7 перехвата и 0,1 блок-шот за 27 минут на паркете.