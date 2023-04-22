Райкович: «Сегодня ЦСКА продемонстрировал хорошую тактическую дисциплину»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (79:73, 2-2).

«Матч прошел с большим напряжением. Обе команды отдали все, чтобы выиграть. На мой взгляд, сегодня мы продемонстрировали хорошую тактическую дисциплину — это и стало решающим фактором. Нашей основной идеей было остановить соперника вне зависимости от того, забиваем мы или нет. Защита была для нас в приоритете. Мы не придумывали ничего нового, моей главной установкой было требование максимально строго следовать уже выбранному игровому плану. В сегодняшнем матче я доволен дисциплиной», — приводит слова Райковича пресс-служба лиги.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующий матч пройдет в Москве 25 апреля.