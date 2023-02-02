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Единая лига ВТБ

2 февраля, 23:22

Райкович — о матче с «Нижним Новгородом»: «Это была хорошая игра для обеих команд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (89:70) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это была по-настоящему хорошая игра для обеих команд. В первой половине нижегородцы действовали очень уверенно и даже лидировали. Во второй они постарались нас зацепить, но наш коллектив оказался более сфокусированным, особенно в защите. Об этом говорит счет: до большого перерыва мы пропустили 44 очка, а после только 26. Поэтому я удовлетворен нашей игрой, для нас она сегодня стала вызовом, и мы справились», — приводит слова Райковича сайт лиги.

ЦСКА следующий матч проведет 6 февраля дома против «Зенита».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Нижний Новгород
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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