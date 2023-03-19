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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:52

«Астана» уступила «Енисею» и потерпела шестое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Астана» проиграла «Енисею» на выезде в матче Единой лиги ВТБ — 67:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Григорий Мотовилов, набравший 19 очков.

«Енисей» занимает четвертое место в таблице этапа проигравших Единой лиги ВТБ. «Астана» потерпела шестое поражение подряд и идет на пятой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» — 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28)

Е: Мотовилов (19), Трушкин (11), Гудумак, Томпсон, Белянков (все трое — 10)

А: Джонсон (17), Марчук, Каныгин (оба — 10), Мурзагалиев, Лиходей (оба — 9)

19 марта. Красноярск. «Арена-Север».

БК Астана
БК Енисей
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