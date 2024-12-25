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Сегодня, 17:27

«Енисей» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Даниил Аршавский
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«Енисей» на своем паркете переиграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ — 90:73.

Самым результативным в составе красноярской команды стал американский атакующий защитник Виктор Сандерс, набравший 22 очка. У «Астаны» 23 очка набрал легкий форвард Узодинма Утоми.

«Енисей» одержал 15 победу и занимает 10-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Астана» потерпела 22 поражение и идет на последней, 12-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Астана» — 90:73 (24:20, 23:12, 23:17, 20:24)

«Енисей»: Сэндерс (22), Близнюк (16), Сонько (12), Герасимов (11 + 7 передач)

«Астана»: Утоми (23), Мурзагалиев (12), Мотовилов (11)

25 декабря. Красноярск. «Арена-Север».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Астана
БК Енисей
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