«Автодор» обыграл «Енисей»

Сегодня, 17:27
«Автодор» на выезде обыграл «Енисей» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:82.
В составе саратовского клуба больше всех набрал Малик Ньюмэн (27 очков). У команды из Красноярского края — Тимофей Герасимов (24 очка).
«Автодор» одержал 9 побед в 24 матчах. «Енисей» — 8 побед после 25 встреч.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 82:86 (24:19, 19:26, 17:18, 22:23)
8 февраля. Красноярск. «Арена-Север».