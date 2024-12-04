«Автодор» нанес «Енисею» четвертое поражение подряд, Кантер набрал 32 очка

«Автодор» на выезде обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ — 86:65.

Самым результативным игроком встречи стал форвард саратовцев Керем Кантер, набравший 32 очка. Лучшими у хозяев были Сергей Балашов и Тимофей Герасимов — по 13 очков.

«Автодор» прервал серию из двух поражений кряду и занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Енисей» потерпел четвертое поражение подряд и идет десятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Автодор» (Саратов) — 65:86 (18:26, 17:22, 12:19, 18:19)

Е: Балашов (13 очков), Герасимов (13), Сэндерс (9), Степанович (9), Перевалов (9)

А: Кантер (32), Кроуфорд (16), Джонс (12)

4 декабря. Красноярск. «Арена-Север»