ЦСКА обыграл «Енисей» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 14:55
ЦСКА на выезде победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:71.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник армейцев Мело Тримбл, набравший 18 очков. У красноярской команды больше всего очков на счету центрового Сергея Балашова (13 очков).
ЦСКА одержал победы во всех трех матчах на старте сезона и располагается на первом месте в турнирной таблице. «Енисей» с одной победой идет восьмым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 71:82 (20:23, 16:17, 14:20, 21:22)
29 сентября. Красноярск. «Арена-Север».