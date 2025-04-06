ЦСКА победил «Енисей»

ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Енисей» (83:66).

Московская команда (36 побед и 6 поражений) занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата, красноярская (13 побед и 29 поражений) — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА — 66:83 (20:23, 17:23, 20:21, 9:16)

«Енисей»: Герасимов (22 + 7 передач), Долинин (12).

ЦСКА: Тримбл (22 + 9 передач + 7 подборов), Джекири (15 + 5 подборов), Антонов (12), Ухов (11 + 5 подборов), М'Бай (10).

6 апреля. Красноярск. «Арена-Север».