ЦСКА победил «Енисей» в трех матчах и вышел в полуфинал плей-офф

ЦСКА на выезде победил «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 89:82. Самым результативным игроком встречи стал Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») — 26 очков. Армейцы выиграли в серии со счетом 3-0 и стали первыми полуфиналистами плей-офф. Единая лига ВТБ 1/4 финала. Третий матч «Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 82:89 (17:21, 18:26, 21:16, 26:26) Е: Ратэн-Мэйс (26), Мартин (22) Ц: Уэйр (22), Жан-Шарль (14), Антонов (14) 27 апреля. Красноярск. «Арена-Север». Счет в серии: 0-3