«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в чемпионате Единой лиги ВТБ

«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:87.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз. Он набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

Для «Локомотива-Кубань» это поражение стало четвертым в пяти матчах этого сезона. В активе «Енисея» три победы и два поражения в пяти матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 88:87 (30:21, 19:25, 23:21, 16:20)