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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:55

Бросок Балашова на последних секундах принес «Енисею» победу над МБА

Руслан Минаев
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«Енисей» дома обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:76.

Гости отыгрались благодаря точному трехочковому броску за 8 секунд до конца встречи — 76:76. В последней атаке матча игрок хозяев Сергей Балашов принес «Енисею» победу.

Красноярский клуб одержал 5-ю победу в 13 матчах чемпионата и занимает 10-е место в таблице. Московский клуб потерпел 4-е поражение подряд. МБА занимает 11-ю строчку с 10 поражениями в 13 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — МБА (Москва) — 78:76 (21:21, 23:16, 15:21, 19:18)

10 ноября. Красноярск. «Арена-Север».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Енисей
БК МБА

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