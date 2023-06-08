«Енисей» объявил, что форвард Долинин останется в клубе

Российский форвард Сергей Долинин продолжит выступать за «Енисей».

Срок контракта с баскетболистом не сообщается.

«Настрой на сезон: биться и выйти в плей-офф, получить как можно больше игрового времени, играть результативно и зрелищно. Тренировочный процесс у профессионального спортсмена не должен останавливаться несмотря на отпуск. Мне даже удается играть местные турниры в Краснодаре, чтобы находится в ритме. Подготовка у меня всегда одна и та же, тренируюсь индивидуально со своим тренер, с которым начинал еще в Красноярске, с Никитой Потаповым!» — приводит слова Долинина пресс-служба клуба.

23-летний игрок присоединился к клубу в феврале 2023 года, первую половину сезона он провел в «Локомотиве-Кубань» и принял участие в 4 матчах Единой лиги ВТБ. Еще 13 встреч Долинин сыграл в Суперлиге за команду «СШОР-Локомотив-Кубань».