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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:58

«Енисей» объявил о возвращении в клуб форварда Шлегеля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард Артем Шлегель подписал контракт с «Енисеем».

Срок соглашения с 20-летним игроком пресс-служба клуба не сообщила. По информации СМИ, контракт заключен на один сезон.

Шлегель начинал заниматься баскетболом в спортшколе «Енисей». Затем он переехал в Москву, где два сезона выступал за молодежную команду «Руна-2».

В минувшем сезоне форвард сыграл 43 матча в Единой молодежной лиге ВТБ, набирая в среднем по 6,7 очка, делая 4,3 подбора, 0,9 передачи и 1 перехват за 18 минут на паркете.

Источник: БК Енисей
Баскетбол
БК Енисей
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